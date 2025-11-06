Zohran Mamdani (à droite), aux côtés de sa femme Rama Duwaji (à gauche) au Brooklyn Paramount Theater à Brooklyn, New York, le 4 novembre 2025. (Image d'illustration)
© ANGELA WEISS / AFP
L’AMERIQUE FACE A SES DEMONS
6 novembre 2025
Amérique de Weimar : derrière la victoire de Zohran Mamdani, l’effondrement du centre sous les extrêmes de gauche comme de droite
De l’ombre du 11 septembre à la montée de l’extrême droite numérique, les États-Unis se fissurent entre wokisme triomphant et néonazisme décomplexé.
5 min de lecture
Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.
Populaires
Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.