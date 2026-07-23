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Alzheimer : des tests permettent de détecter la maladie avant les premiers symptômes mais faut-il les passer ?

Alzheimer arrive en France. Avec 900 000 malades et une population qui vieillit vite, la France devra bientôt décider si elle intègre ces tests dans son système de santé — et qui paiera, qui décidera, et comment gérer l’impact psychologique et social d’une information que la médecine ne peut pas encore pleinement utiliser.