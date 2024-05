Alors que le soutien international en faveur d'une Palestine indépendante s'accroît, voici ce que les Israéliens et les Palestiniens pensent aujourd'hui de la solution à deux États

Avec l'annonce de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État indépendant par plusieurs États européens, il semble que la dynamique internationale en faveur d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien s'intensifie.

Avec l'annonce par la Norvège et l'Irlande de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État indépendant, et l'Espagne qui devrait faire de même d'ici la fin du mois de mai, il semble que la dynamique internationale en faveur d'une solution à deux États au conflit israélo-palestinien s'intensifie.

Le Dr Colin John Irwin est membre de l'Association mondiale pour la recherche sur l'opinion publique. En tant qu'expert de l'opinion publique, de la diplomatie publique et des processus de paix, il a conseillé le département des opérations de maintien de la paix des Nations unies (DPKO) sur ses procédures et ses meilleures pratiques ; il a donné des conférences aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie et a rédigé plus de 100 articles, documents et livres sur ces sujets.

Ce concept est soutenu depuis longtemps par les États-Unis et leurs alliés, ainsi que par la plupart des États arabes et les Nations unies. En 2017, le Hamas a modifié sa charte pour accepter l'existence d'Israël sur la base des frontières établies après la guerre des six jours en 1967. Il aurait récemment indiqué qu'il était prêt à désarmer si un État palestinien était créé. Mais le gouvernement israélien actuel, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, reste implacablement opposé à une solution à deux États.

Les choses pourraient-elles être différentes sous un autre gouvernement ? Pour répondre à cette question, nous devons savoir si les peuples israélien et palestinien pourraient être persuadés d'accepter un tel plan. À cet égard, il convient d'examiner ce que nous disent les sondages.

Les hommes politiques trouvent trop souvent commode de rejeter la responsabilité de leurs échecs sur le public. C'est particulièrement vrai pour les échecs en matière de rétablissement de la paix. Le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) a suivi les hauts et les bas du soutien à la solution des deux États, passant d'un maximum de 51 % et 53 % pour les Palestiniens et les Juifs israéliens dans les sondages réalisés en 2016 à un minimum de 33 % et 34 % respectivement en 2022.

Mais les sondeurs en Israël et en Palestine, qui font un excellent travail selon les normes techniques les plus strictes, n'ont malheureusement pas eu l'occasion, ou très peu, de mesurer l'opinion publique en faveur d'un processus de paix fructueux. Ils mesurent la situation telle qu'elle est - dans un contexte d'échec. Au lieu de cela, ils doivent mesurer ce qui pourrait être, comment les attitudes pourraient changer sous l'impulsion d'un leadership politique proactif déterminé à parvenir à la paix. Avec un tel leadership, les chiffres changent de manière significative.

Plus récemment, du côté palestinien, l'Institut pour le progrès social et économique a posé la question de la solution à deux États en mars 2024 dans le contexte de "négociations sérieuses" et a obtenu 72,5 % de réponses positives. Cela contraste avec les résultats du PCPSR quelques mois plus tôt, en décembre 2023, qui enregistraient un soutien à la solution des deux États de seulement 34 % parmi les Palestiniens lorsqu'elle était posée sans le contexte de négociations sérieuses. Il est clair que des "négociations sérieuses" sont la clé.

Du côté israélien, un sondage réalisé pour l'Initiative de Genève en janvier 2024 a donné un résultat de 51,3 % de soutien à la solution des deux États. Plus précisément, ce soutien s'inscrivait dans le contexte d'un "retour à l'accord sur les otages, de l'établissement à l'avenir d'un État palestinien non militarisé en Cisjordanie et à Gaza, et d'une normalisation totale entre Israël et l'Arabie saoudite". Ce chiffre n'est que de deux points de pourcentage inférieur au niveau élevé de soutien de 53 % enregistré par le PCPSR en 2016.

La sécurité a toujours été la priorité absolue des Israéliens et, lorsqu'elle est prise en compte, le succès des négociations est assuré. Et la démilitarisation significative d'une future Palestine n'est pas une rupture d'accord pour les Palestiniens, selon le sondage de mars 2024 de l'Institut pour le progrès social et économique.

Un sondage PCPSR réalisé pour l'Initiative de paix pour la Palestine, également en mars 2024, a révélé que 50,4 % des personnes interrogées ont déclaré que la solution à deux États serait acceptable pour les Palestiniens à condition qu'ils obtiennent également la sécurité et un État indépendant libéré de l'occupation.

La solution à la mise en œuvre de la solution à deux États semble donc consister à combiner tous les éléments susceptibles d'en assurer le succès.

En outre, l'échelle utilisée est également importante. Lors de véritables négociations, il est important de savoir où se situent les "lignes rouges" et ce que la population peut être persuadée d'accepter si elle bénéficie d'un leadership politique positif.

En Irlande du Nord, où des sondages d'opinion ont été utilisés pour détailler chaque élément d'un accord de paix, on a demandé à la population ce qui était "essentiel" (une ligne rouge), ce qui était "souhaitable" ou "acceptable", ce qui était "tolérable" (non souhaité, mais qui pourrait être transformé en "oui" grâce à un leadership politique), et ce qui était "inacceptable" en toutes circonstances (une autre ligne rouge).

Lorsque nous avons utilisé cette échelle pour évaluer le soutien à une solution à deux États en 2009, seuls 21 % des Israéliens et 24 % des Palestiniens l'ont jugée "inacceptable". Ces chiffres se comparent très favorablement aux résultats équivalents concernant le partage du pouvoir en Irlande du Nord dans les sondages que j'ai réalisés en janvier 1998, qui ont révélé que 52 % des protestants et 27 % des catholiques le considéraient comme "inacceptable". Malgré cela, grâce à la collaboration des dirigeants politiques du Royaume-Uni, de l'Irlande, des États-Unis et de l'Union européenne, la paix a pu être instaurée.

Il est clair que la même chose peut être faite pour Israël et la Palestine avec le soutien total de la communauté internationale.

Sondages positifs

Pour s'en assurer, Mina Zemach, l'institut de sondage avec lequel je travaille en Israël, m'a reposé la question de 2009 sur la solution à deux États en mai 2024. Les résultats sont publiés ici pour la première fois. Les répondants israéliens ont répondu à 43 % "inacceptable". Ce résultat n'est pas aussi bon que celui de 2009, mais il reste meilleur que celui de l'Irlande du Nord, où la paix a été instaurée.

Il est donc essentiel de tester la solution à deux États, ainsi que tous les éléments positifs d'incitation et de processus, tant au niveau international que national, qui peuvent être déployés pour maximiser les chances de parvenir à la paix. Et lorsque nous connaîtrons la formule magique, nous la mettrons en œuvre. Transformer la fiction en réalité et mettre fin à cette guerre éternelle.

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.