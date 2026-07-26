POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une devanture de magasin fermée est visible le long de la Route 66, à Tucumcari, dans l'État du Nouveau-Mexique, le 7 juin 2026. Surnommée la « Mother Road » (« la Route mère »), la Route 66 reliait, à son apogée des années 1930 aux années 1960, les petites villes et les grandes métropoles à travers les États-Unis. À l'occasion de son centenaire, elle demeure un symbole emblématique de l'Amérique, préservé grâce à ses sites historiques, ses attractions routières emblématiques et ses commerces locaux. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ROUTE MERE

26 juillet 2026

Alors que la Route 66 fête ses 100 ans, que célébrons-nous réellement ?

Cent ans après sa création, la Route 66 demeure l'un des plus puissants symboles de l'Amérique. Mais derrière le mythe de la liberté, de l'aventure et de la conquête de l'Ouest se cache une histoire plus complexe, marquée par les inégalités raciales, les bouleversements économiques et une nostalgie souvent idéalisée.

Photo of Daniel Milowski
Daniel Milowski Go to Daniel Milowski page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

route 66 , États-Unis , culture , société

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Daniel Milowski image
Daniel Milowski

Professeur associé d'histoire à l'Université d'État de l'Arizona.

Populaires

1Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
2Docteur Cynique et Mister Gauchiste : les absurdes leçons de dette de Matthieu Pigasse
3Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
4Et si Jean-Luc Mélenchon était au 2e tour en 2027 mais pas Marine Le Pen ?
5L’ère du ressentiment : quand les démocraties occidentales sont déstabilisées par des diplômés amers sur ce que leur rapportent (ou pas…) leurs diplômes
6Fusion nucléaire, la révolution qui va tout changer
7Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs