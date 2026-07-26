ROUTE MERE

Alors que la Route 66 fête ses 100 ans, que célébrons-nous réellement ?

Cent ans après sa création, la Route 66 demeure l'un des plus puissants symboles de l'Amérique. Mais derrière le mythe de la liberté, de l'aventure et de la conquête de l'Ouest se cache une histoire plus complexe, marquée par les inégalités raciales, les bouleversements économiques et une nostalgie souvent idéalisée.