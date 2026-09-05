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Des personnes brandissant des drapeaux allemands participent à un rassemblement de BERGIDA, une antenne locale du mouvement populiste PEGIDA, près de la porte de Brandebourg à Berlin, dans l'est de l'Allemagne. (Image d'illustration)
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GUERRE DE L’INFLUENCE

5 septembre 2026

Allemagne vs Russie : du « changement par le commerce » au « pouvoir de nuisance »

Privée de ses anciens relais politiques, économiques et culturels en Allemagne, la Russie a réorienté sa stratégie d’influence vers la désinformation, les réseaux sociaux et la manipulation du débat public.

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MOTS-CLES

Allemagne , Russie , europe

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Dmitri Stratievski

Dmitri Stratievski est Politologue et historien (FU Berlin), et directeur du Centre d'études est-européennes de Berlin (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.).

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