GUERRE DE L’INFLUENCE
5 septembre 2026
Allemagne vs Russie : du « changement par le commerce » au « pouvoir de nuisance »
Privée de ses anciens relais politiques, économiques et culturels en Allemagne, la Russie a réorienté sa stratégie d’influence vers la désinformation, les réseaux sociaux et la manipulation du débat public.
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MOTS-CLESAllemagne , Russie , europe
THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Dmitri Stratievski est Politologue et historien (FU Berlin), et directeur du Centre d'études est-européennes de Berlin (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Dmitri Stratievski est Politologue et historien (FU Berlin), et directeur du Centre d'études est-européennes de Berlin (Osteuropa-Zentrum Berlin e.V.).