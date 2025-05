DÉMOCRATIES EURO SOUS TENSION

Allemagne, Royaume-Uni, Roumanie … : les démocraties européennes prise au piège d’une spirale infernale

Partout, les mouvements contestataires montent face à la rigidité des systèmes et des élites en place et à leur tendance au déni de réalité (désindustrialisation, inégalités entre métropoles et zones périphériques, immigration, islamisme, etc.).