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LE PRIX DE L'ERE MUTTI

8 septembre 2026

Allemagne : le bilan d’Angela Merkel, une catastrophe qui n’en finit pas de passer

Seize ans après son arrivée au pouvoir, l’héritage d’Angela Merkel apparaît de plus en plus lourd pour l’Allemagne. Entre dépendance au gaz russe, sortie du nucléaire, politique migratoire et affaiblissement industriel, plusieurs choix de l’ancienne chancelière continuent de produire leurs effets.

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MOTS-CLES

Allemagne , Angela Merkel , Politique , crise migratoire , pouvoir d'achat , EX RDA , fracture

THEMATIQUES

Allemagne
A PROPOS DES AUTEURS
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Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 