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8 septembre 2026
Allemagne : le bilan d’Angela Merkel, une catastrophe qui n’en finit pas de passer
Seize ans après son arrivée au pouvoir, l’héritage d’Angela Merkel apparaît de plus en plus lourd pour l’Allemagne. Entre dépendance au gaz russe, sortie du nucléaire, politique migratoire et affaiblissement industriel, plusieurs choix de l’ancienne chancelière continuent de produire leurs effets.
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MOTS-CLESAllemagne , Angela Merkel , Politique , crise migratoire , pouvoir d'achat , EX RDA , fracture
THEMATIQUESAllemagne
A PROPOS DES AUTEURS
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.
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Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.