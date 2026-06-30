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Le chancelier allemand Friedrich Merz. (Image d'illustration)
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INSPIRATION

30 juin 2026

Allemagne : la fin des illusions sur les retraites, une méthode pour la France ?

Trente-trois recommandations, quatre-vingts pages, et surtout une méthode que la France ferait bien d'observer de près : pendant qu'outre-Rhin la commission Merz part des contraintes démographiques pour en déduire les arbitrages possibles, le débat français continue de partir des objectifs politiques pour ensuite chercher à les justifier. Une rigueur allemande qui possède aussi ses angles morts.

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MOTS-CLES

Système de retraites , Allemagne , Réforme , Commission , France , contraintes démographiques , paramètres , capitalisation , répartition

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).