COOPERATION EUROPEENNE FRAGILISEE

L’Allemagne construit son propre complexe militaro-industriel dans un découplage majeur avec la France

L'abandon du SCAF, la montée en puissance de l'industrie de défense allemande et les investissements massifs engagés par Berlin rebattent les cartes de la coopération militaire européenne. Derrière les divergences industrielles se dessinent deux conceptions de la défense, de l'autonomie stratégique et du réarmement européen, dont les conséquences pourraient durablement redessiner l'équilibre des forces sur le continent.