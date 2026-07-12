POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente du Bundestag (chambre basse du Parlement) Julia Klöckner serrent la main à des soldats de la Bundeswehr lors d'une cérémonie commémorant la Journée nationale des anciens combattants, le 21 juin 2026 à Berlin.
See image caption
See copyright

COOPERATION EUROPEENNE FRAGILISEE

12 juillet 2026

L’Allemagne construit son propre complexe militaro-industriel dans un découplage majeur avec la France

L'abandon du SCAF, la montée en puissance de l'industrie de défense allemande et les investissements massifs engagés par Berlin rebattent les cartes de la coopération militaire européenne. Derrière les divergences industrielles se dessinent deux conceptions de la défense, de l'autonomie stratégique et du réarmement européen, dont les conséquences pourraient durablement redessiner l'équilibre des forces sur le continent.

Photo of Jérôme Pellistrandi
Photo of Léo Péria-Peigné
Jérôme Pellistrandi Go to Jérôme Pellistrandi pageetLéo Péria-Peigné Go to Léo Péria-Peigné page

9 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

défense , Allemagne , France , découplage , complexe militaro-industriel , armée , soldats , Guerre en Ukraine , SCAF , formation , Budget , autonomie stratégique , moyens

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Pellistrandi image
Jérôme Pellistrandi

Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.

Léo Péria-Peigné image
Léo Péria-Peigné
Chercheur

Léo Péria-Peigné est responsable du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) à l'IFRI depuis avril 2026. Spécialiste de l'industrie de défense et des questions stratégiques européennes.

Populaires

1RN : voilà pourquoi la décision de la Cour d’appel de Paris impacte bien plus que la présidentielle 2027
2La SNCF devrait s’en inspirer : les TGV Eurostar vont passer en mode saoudiens et seront capables de résister à des températures extrêmes
3La génération la plus représentée en Europe
4Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
5L’Allemagne construit son propre complexe militaro-industriel dans un découplage majeur avec la France
6Identité numérique, interdiction des VPN, Chat control et cie : quand l’Europe se transforme en Big Brother
7Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus