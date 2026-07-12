COOPERATION EUROPEENNE FRAGILISEE
12 juillet 2026
L’Allemagne construit son propre complexe militaro-industriel dans un découplage majeur avec la France
L'abandon du SCAF, la montée en puissance de l'industrie de défense allemande et les investissements massifs engagés par Berlin rebattent les cartes de la coopération militaire européenne. Derrière les divergences industrielles se dessinent deux conceptions de la défense, de l'autonomie stratégique et du réarmement européen, dont les conséquences pourraient durablement redessiner l'équilibre des forces sur le continent.
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Le Général Jérôme Pellistrandi est Rédacteur en chef de la Revue Défense nationale.
Léo Péria-Peigné est responsable du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) à l'IFRI depuis avril 2026. Spécialiste de l'industrie de défense et des questions stratégiques européennes.
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Léo Péria-Peigné est responsable du Laboratoire de recherche sur la défense (LRD) à l'IFRI depuis avril 2026. Spécialiste de l'industrie de défense et des questions stratégiques européennes.