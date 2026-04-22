ATLANTI-CULTURE
22 avril 2026
Alice au pays des merveilles : Conte merveilleux pour l’enfance et source de méditation pour l’adulte
Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll sort en version audio. Cette version audio est réalisée par les éditions Le Livre Qui Parle parue 2019.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).