CROYANCES ET DERIVES
13 juin 2026
Alerte aux exorcismes qui dérapent : ces djinns qui sortent de leurs bouteilles pour s’inviter dans les hôpitaux européens
Entre affaire judiciaire, croyances religieuses, santé mentale et débats sur l'intégration, la question des djinns s'invite désormais dans certaines institutions européennes. Un phénomène marginal mais révélateur des tensions qui entourent multiculturalisme, spiritualité et médecine dans les sociétés occidentales contemporaines.
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THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.
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A PROPOS DES AUTEURS
Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.