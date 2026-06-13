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L'Islam. (Image d'illustration)
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CROYANCES ET DERIVES

13 juin 2026

Alerte aux exorcismes qui dérapent : ces djinns qui sortent de leurs bouteilles pour s’inviter dans les hôpitaux européens

Entre affaire judiciaire, croyances religieuses, santé mentale et débats sur l'intégration, la question des djinns s'invite désormais dans certaines institutions européennes. Un phénomène marginal mais révélateur des tensions qui entourent multiculturalisme, spiritualité et médecine dans les sociétés occidentales contemporaines.

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MOTS-CLES

croyances , Djinn , Coran , dérives sectaires , santé publique , imam

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Steven Tucker

Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.

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