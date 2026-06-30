Alerte au Krach à l’IA : la BRI, la banque des banques centrales, sonne une discrète alarme

Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’IRIS et auteur du site géoéconomique et technologique Epistelem.org.





Ses travaux traitent des défis du développement technologique, des stratégies commerciales et des équilibres monétaires, suivant une perspective internationale et historique. Il a construit sa carrière à la fois en tant qu’économiste dans le secteur financier et expert sur l’Europe et les marchés émergents pour divers think tanks.





Son suivi technologique et sectoriel couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’aéronautique, ainsi que les stratégies concurrentielles des grandes puissances dans ces domaines. Ingénieur de l’ISAE-Supaéro, il est également titulaire d’un master de l’École d’économie de Toulouse et d’un doctorat de l’EHESS.