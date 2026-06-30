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ATLANTICO BUSINESS

30 juin 2026

Alerte au Krach à l’IA : la BRI, la banque des banques centrales, sonne une discrète alarme

Hyperscalers qui financent et consomment leur propre écosystème, centres de données dépassés avant d'être rentables, dépendance à des goulots d'étranglement comme ASML ou le détroit de Malacca : derrière l'euphorie de l'IA générative se cacherait une bulle structurelle aux multiples points de rupture. Reste à savoir lequel cédera le premier — et qui survivra à la consolidation qu'il juge inévitable.

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business , Intelligence Artificielle , BRI , Banques centrales , Bourses mondiales , correction , hyperscalers , Etats-Unis , OpenAI , retard

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A PROPOS DES AUTEURS
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Rémi Bourgeot

Rémi Bourgeot est économiste et ingénieur. Il est chercheur associé à l’IRIS et auteur du site géoéconomique et technologique Epistelem.org.


Ses travaux traitent des défis du développement technologique, des stratégies commerciales et des équilibres monétaires, suivant une perspective internationale et historique. Il a construit sa carrière à la fois en tant qu’économiste dans le secteur financier et expert sur l’Europe et les marchés émergents pour divers think tanks.


Son suivi technologique et sectoriel couvre l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et l’aéronautique, ainsi que les stratégies concurrentielles des grandes puissances dans ces domaines. Ingénieur de l’ISAE-Supaéro, il est également titulaire d’un master de l’École d’économie de Toulouse et d’un doctorat de l’EHESS.