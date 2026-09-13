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Un bateau s'approche du porte-conteneurs Marsa Victory, battant pavillon de Saint-Kitts-et-Nevis, alors qu'il navigue dans les eaux du détroit d'Ormuz, au large de Khasab,
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ORMUZ, MER ROUGE, MER NOIRE

13 septembre 2026

Alerte au fret : voilà pourquoi le Groupe consultatif sur le transport maritime vient de rompre 60 ans de silence

Le transport maritime mondial entre dans une zone de turbulences inédites. Guerres, attaques contre les navires, détours imposés aux armateurs, tensions commerciales : les routes maritimes sont de plus en plus directement rattrapées par la brutalisation des rapports de force internationaux. Un tournant suffisamment préoccupant pour que le Groupe consultatif sur le transport maritime (CSG), qui réunit 18 grandes nations maritimes, rompe avec six décennies de discrétion et alerte publiquement sur les menaces qui pèsent sur la liberté de navigation.

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MOTS-CLES

fret , commerce , voies maritimes , bateaux , embarcations , navires commerciaux , trafic maritime , alerte , Groupe consultatif sur le transport maritime , Consultative Shipping Group , CSG , Ormuz , Blocage du détroit d'Ormuz , solutions de contournement , commerce international , menaces , navigation , mer Rouge , Mer Noire

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Tourret

Paul Tourret est docteur en géographie et directeur de l'Institut Supérieur d'Economie Maritime (ISEMAR).

Cet observatoire des industries maritimes, localisé à Nantes Saint-Nazaire, offre au travers de son site internet de très nombreuses analyses sur l'économie maritime. Chaque année, l'ISEMAR participe à un ouvrage de référence publié par le Marin, l'Atlas des Enjeux Maritimes.

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