ORMUZ, MER ROUGE, MER NOIRE

Alerte au fret : voilà pourquoi le Groupe consultatif sur le transport maritime vient de rompre 60 ans de silence

Le transport maritime mondial entre dans une zone de turbulences inédites. Guerres, attaques contre les navires, détours imposés aux armateurs, tensions commerciales : les routes maritimes sont de plus en plus directement rattrapées par la brutalisation des rapports de force internationaux. Un tournant suffisamment préoccupant pour que le Groupe consultatif sur le transport maritime (CSG), qui réunit 18 grandes nations maritimes, rompe avec six décennies de discrétion et alerte publiquement sur les menaces qui pèsent sur la liberté de navigation.