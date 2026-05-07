RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
7 mai 2026
Alaska : des chercheurs ont pu étudier la formation d’un mégatsunami pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique
Un mégatsunami a ravagé le fjord de Tracy Arm en Alaska l'été dernier. Des scientifiques ont reconstitué la chaîne d’événements qui pourraient se reproduire en lien avec le réchauffement climatique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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