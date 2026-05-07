RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

7 mai 2026

Alaska : des chercheurs ont pu étudier la formation d’un mégatsunami pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique

Un mégatsunami a ravagé le fjord de Tracy Arm en Alaska l'été dernier. Des scientifiques ont reconstitué la chaîne d’événements qui pourraient se reproduire en lien avec le réchauffement climatique.