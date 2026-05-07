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Des scientifiques près du glacier Wolverine près de Primrose, en Alaska.
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

7 mai 2026

Alaska : des chercheurs ont pu étudier la formation d’un mégatsunami pour mieux comprendre les risques liés au réchauffement climatique

Un mégatsunami a ravagé le fjord de Tracy Arm en Alaska l'été dernier. Des scientifiques ont reconstitué la chaîne d’événements qui pourraient se reproduire en lien avec le réchauffement climatique.

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glaciers , science , scientifiques , fonte des glaces , recherche , Alaska , Tracy Arm , fjord , modélisation , travaux de recherche , prévision

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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