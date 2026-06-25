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Mgr Jean-Marc Aveline prononce un discours lors de la cérémonie d'ouverture de l'exposition « Trésors d'Arménie 1512-1828 » à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille, le 5 décembre 2025.
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PROPOSITION DE LOI

25 juin 2026

Aide à mourir : Mgr Jean-Marc Aveline, patron de l'Eglise de France, appelle à un réveil collectif

Après deux ans de débats, l’examen de la loi sur l’aide à mourir arrive à son terme. Le texte doit être voté définitivement le 15 juillet à l’Assemblée nationale.

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Le Figaro

MOTS-CLES

religion , fin de vie , proposition de loi , Mgr Jean-Marc Aveline , Léon XIV , pape , euthanasie , suicide assisté

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.