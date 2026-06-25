PROPOSITION DE LOI
25 juin 2026
Aide à mourir : Mgr Jean-Marc Aveline, patron de l'Eglise de France, appelle à un réveil collectif
Après deux ans de débats, l’examen de la loi sur l’aide à mourir arrive à son terme. Le texte doit être voté définitivement le 15 juillet à l’Assemblée nationale.
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Vu sur:Le Figaro
MOTS-CLESreligion , fin de vie , proposition de loi , Mgr Jean-Marc Aveline , Léon XIV , pape , euthanasie , suicide assisté
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.