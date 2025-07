© AFP or licensors

Crise agricole

Agriculture : la loi Duplomb est-elle autre chose qu’un pansement sur une jambe de bois ?

Adoptée pour apaiser la colère des agriculteurs et répondre à quelques revendications syndicales, la loi Duplomb ménage la FNSEA et ses alliés en levant certaines contraintes - relèvement des seuils d’étude d’impact, facilitation des bassines, moindre contrôle de l’OFB, retour de l’acétamipride - mais ses symboles lourds masquent l’absence de réforme en profondeur : concurrence, revenus, coût de l’énergie et modèle de production restent intacts, laissant craindre un simple effet d’annonce.