Best-Of du 23 au 29 août

Scienceil y a 2 heures
Mémoire. (Image d'illustration)
Mémoire. (Image d'illustration) © JeanneMenjoulet&Cie / Flickr
Justice et souvenirs

Agression sexuelle : les accusés tout aussi susceptibles que les victimes présumées d'avoir des souvenirs erronés de l'événement, affirme une nouvelle étude

Les recherches sur la mémoire des témoins ont longtemps mis l’accent sur les erreurs des victimes, parfois au détriment de l’évaluation des souvenirs des accusés. Une nouvelle étude, publiée dans Scientific Reports, démontre pourtant que les deux parties présentent la même vulnérabilité aux distorsions. Ces résultats appellent à considérer les souvenirs comme des preuves précieuses mais faillibles, à traiter avec prudence dans les procès, notamment en matière d’agressions sexuelles.

avec Ciara Greene
author imageCiara Greene

Professeure associée de psychologie, University College Dublin

Voir la bio »

Agression sexuelle : les accusés tout aussi susceptibles que les victimes présumées d'avoir des souvenirs erronés de l'événement, affirme une nouvelle étude

