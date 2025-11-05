Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions

Andrew Fox a servi pendant 16 ans dans l'armée britannique (2005-21), quittant le régiment de parachutistes avec le grade de major. En 2024, il s'est rendu deux fois à Gaza et a capturé des tunnels du Hezbollah au Liban. Andrew est un commentateur régulier du Moyen-Orient sur GB News, TalkTV et la radio LBC, et a été publié dans le Spectator, The Sun, The Daily Telegraph, NY Post et The Tablet, entre autres. Il a été maître de conférences à l'Académie militaire royale de Sandhurst, où il a enseigné la théorie militaire et le leadership aux élèves officiers en formation dans les départements des études sur la guerre et des sciences du comportement. Il est actuellement membre associé de la Henry Jackson Society, spécialisé dans la défense, le Moyen-Orient et la psychologie de la désinformation, et membre associé de l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. Il siège aux conseils consultatifs internationaux de NGO Monitor et de l'International Legal Forum.