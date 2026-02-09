DEMISSION
9 février 2026
Affaire Jeffrey Epstein : Jack Lang et sa femme ont été placés sous protection policière après des menaces sur les réseaux sociaux
Jack Lang et sa femme ont été officiellement placés sous protection policière. Le couple est la cible de menaces sur les réseaux sociaux, après les révélations dans l’affaire Epstein.
