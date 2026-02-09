POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, quitte l'église Saint-Roch à Paris après avoir assisté aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale, le 30 septembre 2025.
See image caption
See copyright

DEMISSION

9 février 2026

Affaire Jeffrey Epstein : Jack Lang et sa femme ont été placés sous protection policière après des menaces sur les réseaux sociaux

Jack Lang et sa femme ont été officiellement placés sous protection policière. Le couple est la cible de menaces sur les réseaux sociaux, après les révélations dans l’affaire Epstein.

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

Populaires

1Nécro, c’est trop : le certificat de décès d’Epstein rédigé la veille de sa mort
2"L’homme par qui la peste arriva" ne regrette (presque) rien : entretien exclusif avec Renaud Camus
3« Grand Remplacement » : Jean-Luc Mélenchon met la social-démocratie et le centre sur la touche
4Polarisation politique : 5 statistiques pour comprendre ce qui se passe vraiment dans les démocraties occidentales
5Ces ailes que Sébastien Lecornu se sent discrètement pousser pour 2027…
6Collecte des déchets : ces collectivités territoriales qui ont transformé un service public efficace en nouveau royaume d’Ubu Roi
7La masculinité toxique n’est pas aussi répandue que le clament les néo féministes : voilà ce que de VRAIES études scientifiques en disent vraiment