Blurred backgroundLa soprano allemande Lilli Wuenscher, membre de la troupe de l'Opéra de Leipzig, à la fenêtre de sa maison, où elle est confinée avec sa famille en raison de la pandémie de Covid-19, le 3 avril 2020, dans la banlieue de Leipzig, en Allemagne de l'Est.
See image caption
See copyright

LUFTEN

8 février 2026

Aérer sa maison comme le font les Allemands, est-ce vraiment bon pour la santé ?

Ouvrir grand ses fenêtres quelques minutes par jour, même en plein hiver est une habitude bien ancrée en Allemagne. Présentée aujourd’hui comme une tendance bien-être sur les réseaux sociaux, l’aération « à l’allemande » promet un air plus sain et moins de microbes. Mais entre bénéfices pour la santé et risques liés à la pollution extérieure, cette pratique est-elle toujours une bonne idée ?

Photo of Vikram Niranjan
Vikram Niranjan Go to Vikram Niranjan page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Vikram Niranjan image
Vikram Niranjan

Vikram Niranjan est professeur adjoint de santé publique à la Faculté de médecine au sein de l'Institut de recherche en santé de l'Université de Limerick.

