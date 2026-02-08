LUFTEN

8 février 2026

Aérer sa maison comme le font les Allemands, est-ce vraiment bon pour la santé ?

Ouvrir grand ses fenêtres quelques minutes par jour, même en plein hiver est une habitude bien ancrée en Allemagne. Présentée aujourd’hui comme une tendance bien-être sur les réseaux sociaux, l’aération « à l’allemande » promet un air plus sain et moins de microbes. Mais entre bénéfices pour la santé et risques liés à la pollution extérieure, cette pratique est-elle toujours une bonne idée ?