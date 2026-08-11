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Les peintures rupestres préhistoriques de la réplique de la grotte d'Altamira à Santillana del Mar, dans le nord de l'Espagne.
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PORTRAIT DE NOS ANCETRES

11 août 2026

L'ADN issu de peintures rupestres peut-il nous révéler qui étaient les artistes ?

Et si les parois des grottes conservaient bien plus que les œuvres de nos ancêtres ? Des chercheurs sont parvenus à extraire de l’ADN humain ancien directement depuis des parois ornées de peintures rupestres en Espagne et au Portugal. Une avancée qui pourrait permettre de mieux identifier les populations ayant fréquenté ces sites et, peut-être, d’éclairer l’un des grands mystères de l’art préhistorique : qui étaient ceux qui l’ont créé ?

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MOTS-CLES

peintures rupestres , peintures , grotte de Lascaux , adn , ancêtre , histoire , science , découverte , recherche

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Robyn Adams

Robyn Adams est maître de conférences à l'Ecole des sciences et technologies de l'Université Nottingham Trent.

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Jay Silverstein

Jay Silverstein est spécialisé dans l'archéologie de la guerre et possède une vaste expérience dans l'étude des conflits, de l'impérialisme et de l'essor et du déclin des sociétés complexes. Ses recherches de maîtrise ont porté sur les peuples de la mer et l'effondrement de l'âge du bronze, et ses recherches de doctorat sur l'archéologie de la frontière impériale entre les Aztèques et les Tarasques.

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