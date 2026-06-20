ENERGIE

20 juin 2026

ADEME, gaziers, écolos : le trio qui a tué la climatisation en France

Comment la France, pourtant dotée de l’un des systèmes électriques les plus décarbonés au monde, s’est-elle retrouvée à freiner l’électrification de son économie et à rendre parfois plus difficile l’accès à des solutions pourtant adaptées aux défis climatiques ?