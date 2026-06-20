ENERGIE
20 juin 2026
ADEME, gaziers, écolos : le trio qui a tué la climatisation en France
Comment la France, pourtant dotée de l’un des systèmes électriques les plus décarbonés au monde, s’est-elle retrouvée à freiner l’électrification de son économie et à rendre parfois plus difficile l’accès à des solutions pourtant adaptées aux défis climatiques ?
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MOTS-CLESénergie , transition , canicule , climatisation , ademe
THEMATIQUESEnvironnement
A PROPOS DES AUTEURS
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.
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A PROPOS DES AUTEURS
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS de Droit Public Européen, Jean-François Raux est ancien délégué général de l'Union Française de l'Electricité après une carrière à EDF et GDF.