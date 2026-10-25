MAINTIEN DE L'ORDRE

Acte II : d’un point de vue sécuritaire, l’Etat a repris la rue mais pas la main

Une semaine après les violences du 17 octobre, le renforcement du dispositif policier a permis de contenir les débordements. Mais si l’État a repris la rue, a-t-il pour autant repris la main ? La fermeté affichée et l’action préventive des forces de l’ordre ont contribué à limiter les violences, sans effacer les difficultés d’identification des casseurs ni les limites du recours aux unités spécialisées. La répétition des mobilisations pose aussi la question de l’épuisement des policiers et des gendarmes, dont la disponibilité et l’efficacité pourraient être mises à l’épreuve.