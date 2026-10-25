MAINTIEN DE L'ORDRE
25 octobre 2026
Acte II : d’un point de vue sécuritaire, l’Etat a repris la rue mais pas la main
Une semaine après les violences du 17 octobre, le renforcement du dispositif policier a permis de contenir les débordements. Mais si l’État a repris la rue, a-t-il pour autant repris la main ? La fermeté affichée et l’action préventive des forces de l’ordre ont contribué à limiter les violences, sans effacer les difficultés d’identification des casseurs ni les limites du recours aux unités spécialisées. La répétition des mobilisations pose aussi la question de l’épuisement des policiers et des gendarmes, dont la disponibilité et l’efficacité pourraient être mises à l’épreuve.
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MOTS-CLESviolences , 17 octobre , 24 octobre , maintien de l'ordre , policiers , CRS , police , bravm , Laurent Nuñez , Gérald Darmanin , arrestations , gardes à vue , pilleurs , pillages , casseurs , incidents , mobilisation , gendarmes , Orléans , Paris , Marseille , nantes , Bordeaux , blindés , mineurs , interpellations , sécurité , Black Blocs , raid , BRI
THEMATIQUESFrance
Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.
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Driss Aït Youssef est Docteur en droit. Président de l’Institut Léonard de Vinci. Chargé en 2009 par le Ministère de l’Intérieur de mener un groupe de travail chargé de diagnostiquer les problématiques dans les rapports entre la police et la population.