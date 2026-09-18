VOTE DE PIDDINGTON

Accueil des demandeurs d’asile : la France face à ses propres déséquilibres après le projet controversé de Piddington

Alors que le Royaume-Uni prévoit d’installer 1 256 demandeurs d’asile près du village de Piddington (350 habitants), la France, elle aussi sous pression, connaît des situations comparables. Comme l’a souligné Simon Villega dans son analyse, les déséquilibres démographiques (ex. : Rouvray, 65 demandeurs pour 500 habitants) et les contestations locales (Saint-Brévin-les-Pins, Bélâbre) se multiplient. Avec 110 000 places d’hébergement (le double de 2015) et un coût annuel de 1,13 milliard d’euros pour les demandeurs d’asile, les tensions grandissent. Entre décisions étatiques imposées et manque de transparence, la France suit-elle la voie britannique d’une gestion centralisée, au risque de l’incompréhension locale ?