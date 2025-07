Trump dicte, l’Europe plie

Accord UE / États-Unis : moindre mal pour l’économie européenne, sérieux revers pour la prospérité libérale portée par l’Europe

Négocié dans l’urgence et sous menace de surtaxes, l’accord commercial conclu en Écosse entre l’UE et les États-Unis évite l’escalade tarifaire, mais entérine un déséquilibre flagrant. Qualifié de victoire par Donald Trump, il est vu en Europe comme un compromis par défaut, voire une reddition symbolique. Derrière la baisse des droits de douane, des concessions majeures sur l’énergie, les investissements et la défense. Pour certains, cet accord marque un tournant : celui d’un monde commercial plus dur, moins coopératif, et d’une Union européenne affaiblie face aux rapports de force.