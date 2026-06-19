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Cette aventure trumpienne au Proche Orient a complètement décrédibilisé la dissuasion américaine par la conjugaison de plusieurs facteurs.
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POINT DE VUE

19 juin 2026

Accord avec l’Iran : après l’effacement américain au Proche-Orient, qui protège qui ?

L’accord-cadre américano-iranien porte principalement sur la réouverture du détroit d’Ormuz, la levée des sanctions notamment sur le pétrole iranien, la constitution d’un fonds d’investissement de 300 Mds $ pour la reconstruction du pays… En revanche, nous n’avons qu’un calendrier de négociations sur le devenir du programme nucléaire iranien et plus particulièrement sur les 440 tonnes d’uranium enrichi. Enfin, rien n’a filtré sur le programme balistique ainsi que sur les soutiens militaire et financier aux différents proxis (Hezbollah, Houthis, milices chiites en Irak, Hamas) … !

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MOTS-CLES

Iran , Etats-Unis , Israël , accord , négociations , Donald Trump , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

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