Cognition

Abeilles mathématiciennes et poissons conducteurs de voitures : l'apprentissage animal nous renseigne sur les secrets de notre cerveau

Comment l’entraînement individuel d’abeilles à l’eau sucrée révèle leurs limites cognitives: compter, reconnaître le pair/impair, généraliser. Loin du gadget, ces tests éclairent la façon dont de petits cerveaux accomplissent des tâches complexes, matière première pour des systèmes informatiques inspirés du vivant. Et qui sait si, demain, on ne découvrira pas qu’un simple nombre de pétales guide vraiment le choix des fleurs. La science fondamentale d’aujourd’hui peut devenir la technologie de demain.