Noël a depuis longtemps dépassé le cadre strictement religieux. C’est aussi une fête largement investie sur le plan commercial et marketing, qui véhicule tout un imaginaire collectif.
22 décembre 2025
Abbé Clément Barré : « Noël témoigne du maintien de la persistance d’un imaginaire chrétien en France mais revêt une dimension plus anthropologique que religieuse »
Selon un sondage Ifop réalisé pour l’Observatoire du catholicisme, 89 % des Français jugent Noël comme « un moment essentiel dans la culture et les traditions françaises ».
L’Abbé Clément Barré est prêtre du diocèse de Bordeaux.
