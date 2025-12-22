POLITIQUE
Noël a depuis longtemps dépassé le cadre strictement religieux. C’est aussi une fête largement investie sur le plan commercial et marketing, qui véhicule tout un imaginaire collectif.

Noël a depuis longtemps dépassé le cadre strictement religieux. C'est aussi une fête largement investie sur le plan commercial et marketing, qui véhicule tout un imaginaire collectif.

APPROCHE DES FETES

22 décembre 2025

Abbé Clément Barré : « Noël témoigne du maintien de la persistance d’un imaginaire chrétien en France mais revêt une dimension plus anthropologique que religieuse »

Selon un sondage Ifop réalisé pour l’Observatoire du catholicisme, 89 % des Français jugent Noël comme « un moment essentiel dans la culture et les traditions françaises ».

Clément Barré

MOTS-CLES

Noël , religion , catholicisme , traditions , attachement , christianisme

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Clément Barré
Clément Barré

L’Abbé Clément Barré est prêtre du diocèse de Bordeaux.

