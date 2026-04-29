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CINEMA

29 avril 2026

A voir au cinéma cette semaine : Sorda d’Eva Libertad Garcia et Le Diable s’habille en Prada 2 de David Frankel

A voir au cinéma cette semaine : Sorda d’Eva Libertad Garcia et Le Diable s’habille en Prada 2 de David Frankel

Photo of Dominique Poncet
Photo of Antoine Le Fur
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MOTS-CLES

Cinéma , sortie , mercredi cinéma , culture

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Dominique Poncet

Dominique Poncet est est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Antoine Le Fur

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).