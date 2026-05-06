POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundPour le plaisir de Reem Kherici
See image caption

A VOIR AU CINE

6 mai 2026

A voir au cinéma cette semaine : Pour le plaisir de Reem Kherici et Mi Amor de Guillaume Nicloux

A voir au cinéma cette semaine : Pour le plaisir de Reem Kherici et Mi Amor de Guillaume Nicloux

Photo of Dominique Poncet
Photo of Antoine Le Fur
Dominique Poncet Go to Dominique Poncet page et Antoine Le Fur Go to Antoine Le Fur page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Cinéma , culture , mercredi ciné

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Poncet image
Dominique Poncet

Dominique Poncet est est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Antoine Le Fur image
Antoine Le Fur

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

Populaires

1Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
2Quand l’UE encourage les États membres à augmenter les impôts… et pas n’importe lesquels !
3Ces pénuries de pétrole qui nous pendent au nez pour l’été à venir
4Vers un effondrement économique généralisé dû à l’IA ? Voilà que ces prestigieuses universités américaines qui le redoutent ne comprennent pas
5Vladimir Poutine sous pression : ces rumeurs de coup de d’Etat qui agitent le monde du renseignement européen (et le président russe lui-même ?)
6Prix du carburant : la vraie raison pour laquelle l’État ne peut plus payer — et ce que cela dit de la France… et des Français
7Covid : le modèle suédois n’en était pas un et voilà les chiffres qui le prouvent avec six ans de recul