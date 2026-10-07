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ATLANTI-CULTURE

7 octobre 2026

A voir au cinéma cette semaine

Tous les 15 jours en libre accès, Culture-Tops vous propose une sélection de chroniques et les dernières actualités.

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MOTS-CLES

Culture-Tops , Cinéma , sorties de la semaine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Antoine Le Fur

Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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Dominique Poncet pour Culture-Tops

Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).