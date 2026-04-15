ATLANTI-CULTURE
15 avril 2026
À voir au cinéma cette semaine
Culture Tops est unique ! Libre, gratuit, sans publicité, reconnu d'intérêt général, votre site d'actualités et de critiques culturelles a besoin de vous pour continuer à vous guider dans vos choix
6 min de lecture
MOTS-CLESsorties , Cinéma , Juste une illusion , La corde au cou , Morlaix , bagarre , Une fille en or , La Fille du Konbini
THEMATIQUESCulture
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
Dominique Poncet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Antoine Le Fur est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).