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PETITS GENIES

19 avril 2026

A quel point le QI des enfants détermine-t-il leur réussite ? Des scientifiques ont la réponse

Le QI des enfants est souvent présenté comme un indicateur fiable de leur réussite future. Pourtant, de plus en plus de recherches montrent qu’il fluctue fortement durant l’enfance et ne permet pas de prédire de manière stable les parcours scolaires ou professionnels. Loin de l’image de l’enfant prodige, la réussite dépend d’un ensemble de facteurs cognitifs et non cognitifs, ainsi que de l’environnement familial et éducatif.

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MOTS-CLES

enfants , QI , intelligence , prodiges , enfants prodiges , talents , Mozart , mémoire , cerveau , recherche , apprentissage , niveau , culture

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Margherita Malanchini

Margherita Malanchini est maître de conférences en psychologie au sein de la Queen Mary University of London.

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