LE NOM DE LA ROSE
27 mars 2026
A la recherche du palimpseste perdu : un chercheur retrouve des secrets mathématiques d’Archimède à Blois
C'est une découverte digne d'un roman : une page du palimpseste d'Archimède, considérée comme perdue depuis des décennies, vient d'être identifiée dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Blois. Si ce feuillet ne bouleverse pas à lui seul notre connaissance de l'œuvre du génie syracusain, il rouvre une piste concrète vers les deux autres pages manquantes — dont l'importance pour l'histoire des mathématiques est, elle, tout à fait capitale.
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THEMATIQUESHistoire
Victor Gysembergh est directeur de recherches CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique et responsable du projet de recherche ERC PALAI.
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Victor Gysembergh est directeur de recherches CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique et responsable du projet de recherche ERC PALAI.