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Les prières recouvrent partiellement des diagrammes tirés du traité « Sur la sphère et le cylindre » d'Archimède.
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LE NOM DE LA ROSE

27 mars 2026

A la recherche du palimpseste perdu : un chercheur retrouve des secrets mathématiques d’Archimède à Blois

C'est une découverte digne d'un roman : une page du palimpseste d'Archimède, considérée comme perdue depuis des décennies, vient d'être identifiée dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Blois. Si ce feuillet ne bouleverse pas à lui seul notre connaissance de l'œuvre du génie syracusain, il rouvre une piste concrète vers les deux autres pages manquantes — dont l'importance pour l'histoire des mathématiques est, elle, tout à fait capitale.

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MOTS-CLES

histoire , palimpseste , Archimède , traité , Moyen Age , recherche , France

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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Victor Gysembergh
Chercheur en Histoire des Sciences

Victor Gysembergh est directeur de recherches CNRS au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique et responsable du projet de recherche ERC PALAI.

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