LE NOM DE LA ROSE

27 mars 2026

A la recherche du palimpseste perdu : un chercheur retrouve des secrets mathématiques d’Archimède à Blois

C'est une découverte digne d'un roman : une page du palimpseste d'Archimède, considérée comme perdue depuis des décennies, vient d'être identifiée dans les collections du Musée des Beaux-Arts de Blois. Si ce feuillet ne bouleverse pas à lui seul notre connaissance de l'œuvre du génie syracusain, il rouvre une piste concrète vers les deux autres pages manquantes — dont l'importance pour l'histoire des mathématiques est, elle, tout à fait capitale.