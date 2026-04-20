APPEL AU RASSEMBLEMENT
20 avril 2026
A droite, la primaire ouverte n’est pas nécessairement l’option perdante
Ce week-end, les 76 653 membres des Républicains étaient conviés à se prononcer sur le mode de désignation de leur candidat à l’élection présidentielle de 2027. Trois options s’offraient à eux : un vote réservé aux seuls adhérents, l’ouverture de ce scrutin aux sympathisants du parti, ou la désignation directe de Bruno Retailleau. Sans grande surprise, l’ancien locataire de la Place Beauvau a obtenu 73,8 % des suffrages.
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MOTS-CLESprimaire , droite , Présidentielle 2027 , élection , zemmour , Edouard Philippe , Bruno Retailleau
THEMATIQUESTribunes
Analyste au think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“
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