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Bruno Retailleau s'adresse à un public à Paris le 12 février 2026, à l'occasion de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle française de 2027.
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APPEL AU RASSEMBLEMENT

20 avril 2026

A droite, la primaire ouverte n’est pas nécessairement l’option perdante

Ce week-end, les 76 653 membres des Républicains étaient conviés à se prononcer sur le mode de désignation de leur candidat à l’élection présidentielle de 2027. Trois options s’offraient à eux : un vote réservé aux seuls adhérents, l’ouverture de ce scrutin aux sympathisants du parti, ou la désignation directe de Bruno Retailleau. Sans grande surprise, l’ancien locataire de la Place Beauvau a obtenu 73,8 % des suffrages.

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MOTS-CLES

primaire , droite , Présidentielle 2027 , élection , zemmour , Edouard Philippe , Bruno Retailleau

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Lilian Guignard
Analyste

Analyste au think-tank gaulliste et indépendant Le Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?

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Matthieu Hocque
Politologue

Politologue, Directeur Général du Millénaire, co-auteur du rapport “Quel primaire pour la droite en 2027 ?“

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