APPEL AU RASSEMBLEMENT

20 avril 2026

A droite, la primaire ouverte n’est pas nécessairement l’option perdante

Ce week-end, les 76 653 membres des Républicains étaient conviés à se prononcer sur le mode de désignation de leur candidat à l’élection présidentielle de 2027. Trois options s’offraient à eux : un vote réservé aux seuls adhérents, l’ouverture de ce scrutin aux sympathisants du parti, ou la désignation directe de Bruno Retailleau. Sans grande surprise, l’ancien locataire de la Place Beauvau a obtenu 73,8 % des suffrages.