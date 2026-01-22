©
Le président américain Donald Trump fait un geste en quittant le centre des congrès lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos, le 21 janvier 2026.
22 janvier 2026
A Davos, Trump fait le show, mais derrière, les marchés veillent au grain et lui rappellent qu’il joue à crédit
Les seuls et véritables contre-pouvoirs aux ambitions de Donald Trump sont aussi à Davos. Et Trump les a rencontrés. Les responsables des grands fonds financiers lui ont clairement fait savoir qu’ils étaient ses créanciers et donc des contre-pouvoirs. L’Amérique est puissante, mais elle est endettée.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
