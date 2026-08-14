CONTROLE SOCIAL

8,6 milliards de profils pour simuler l’humanité : la nouvelle matrice IA, super outil ou méga illusion ?

Et si l’intelligence artificielle pouvait simuler les réactions de milliards d’humains face à un prix, un message ou une interface ? MatrAIx revendique 8,3 milliards de profils construits à partir de 1 290 variables, dont 600 000 ancrés dans des données humaines réelles. Ces « jumeaux numériques » reproduisent-ils réellement la complexité des comportements humains, ou seulement des réponses statistiquement plausibles ?