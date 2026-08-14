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Le visage du président américain Donald Trump affiché sur Robert le Robot, un humanoïde conversationnel avancé développé par la société technologique genevoise RB Labs, lors du Sommet mondial « L'IA au service du bien », un événement phare des Nations Unies visant à façonner l'avenir de l'intelligence artificielle, à Genève le 7 juillet 2026.
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CONTROLE SOCIAL

14 août 2026

8,6 milliards de profils pour simuler l’humanité : la nouvelle matrice IA, super outil ou méga illusion ?

Et si l’intelligence artificielle pouvait simuler les réactions de milliards d’humains face à un prix, un message ou une interface ? MatrAIx revendique 8,3 milliards de profils construits à partir de 1 290 variables, dont 600 000 ancrés dans des données humaines réelles. Ces « jumeaux numériques » reproduisent-ils réellement la complexité des comportements humains, ou seulement des réponses statistiquement plausibles ?

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MOTS-CLES

MatrAIx , population , Humanité , simulation , anticipation , modèle , société , nouvelles technologies , connaissances , recherche , modèle de langage , données , contrôle social , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Devillers

Professeure à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur (Limsi) du CNRS

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