Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez écoute un discours lors de la présentation des résultats de la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne au Parlement européen à Strasbourg, le 13 décembre 2023.
© FREDERICK FLORIN / AFP
EXPLOSION MIGRATOIRE
31 octobre 2025
600 000 : le nombre de migrants légaux accueillis par l’Espagne en 2025
Les flux migratoires records soutiennent le PIB espagnol et européen, mais exercent une pression sur le logement et les salaires.
3 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.