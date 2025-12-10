POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Le parlement européen.

Le parlement européen.

© Reuters

EURO-CORRUPTION

10 décembre 2025

51 milliards de fraudes à l’UE identifiées par le parquet européen : radioscopie d'une dérive (et de ses garde-fous)

Après quatre ans et demi d’existence, le Parquet européen a identifié près de 51 milliards d’euros de fraudes potentielles portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Un chiffre spectaculaire qui interroge à la fois l’ampleur réelle des détournements, la nature des fraudes concernées — notamment autour de la TVA transfrontière — et le fonctionnement même des institutions européennes. Corruption généralisée de la Commission ou failles structurelles ? Décryptage.

Photo of Jean-Luc Demarty
Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Demarty image
Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

Populaires

1La Turquie, modèle parfait de cohabitation religieuse ou les étranges œillères de Léon XIV
2Clientélisme antisémite chez LFI : à la Grande Mosquée de Paris, le recteur veut faire croquer Saint-Cricq par l'Arcom
3La réduction des déficits, victime des débats budgétaires : mais qui paiera VRAIMENT la note in fine ?
4Procédure pour déficit excessif : ce que le cas de la Finlande nous dit de l’énorme angle mort des Européens face à la guerre en Ukraine
5Immigration et « pays tiers sûrs » : l’UE fait un pas (décisif ?) vers le modèle danois
6Liens avec l’islamisme : radioscopie des biais et limites du rapport de la Défenseur des droits derrière lequel Jean-Luc Mélenchon s’est abrité lors de son audition parlementaire
7Retour du Qatargate à Bruxelles : vers des révélations cette semaine ?