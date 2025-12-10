Le parlement européen.
10 décembre 2025
51 milliards de fraudes à l’UE identifiées par le parquet européen : radioscopie d'une dérive (et de ses garde-fous)
Après quatre ans et demi d’existence, le Parquet européen a identifié près de 51 milliards d’euros de fraudes potentielles portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Un chiffre spectaculaire qui interroge à la fois l’ampleur réelle des détournements, la nature des fraudes concernées — notamment autour de la TVA transfrontière — et le fonctionnement même des institutions européennes. Corruption généralisée de la Commission ou failles structurelles ? Décryptage.
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
