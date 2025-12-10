EURO-CORRUPTION

10 décembre 2025

51 milliards de fraudes à l’UE identifiées par le parquet européen : radioscopie d'une dérive (et de ses garde-fous)

Après quatre ans et demi d’existence, le Parquet européen a identifié près de 51 milliards d’euros de fraudes potentielles portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Un chiffre spectaculaire qui interroge à la fois l’ampleur réelle des détournements, la nature des fraudes concernées — notamment autour de la TVA transfrontière — et le fonctionnement même des institutions européennes. Corruption généralisée de la Commission ou failles structurelles ? Décryptage.