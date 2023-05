Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse sur la lutte contre les stupéfiants, le 1er mars 2023.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Que veulent les Français dans le domaine large du régalien ? Plus précisément, quels sont les ju­gements, avis, exigences et regrets des Français, cinquante fois sondés en vingt-sept mois, sur l'insécurité, le maintien de l'ordre et la justice ?

Voici leurs réponses, selon 50 sondages publiés du 1e janvier 2021 au 31 mars 2023. Pour qui prend la peine de lire, ce que veulent les Français est éclatant, totalement limpide. De six à sept Français sur dix, toujours ; parfois, jusqu'à neuf sur dix, veu­lent l'ordre et la paix pu­blique ; la fin d'une migration-tsunami ; des forces de l'ordre efficaces et respectées ; une jus­tice et des prisons dont les élans humanistes vont aux victimes, pas aux voyous.

Or l'actuel gouvernement et les médias à sa solde - soit il les possède, soit il les stipen­die - prônent l'exact contraire de ce qui ressort - à quelles écrasantes majorités ! - de l'ensemble de sondages ci-dessous, en un souverain dédain de cette pourtant massive vox populi.

Cela est-il honnête ?

Cela peut-il durer ?

____________________

THÈME DES 50 SONDAGES

- Attitude des médias d'information en matière de sécurité, qui sont les criminels, d'où viennent-ils, etc.

- Insécurité, là où vivent les Français, dans les transports en commun qu'ils empruntent, etc.

- Sécurité et bilan du président et de ses gouvernements dans tous les aspects du régalien : paix publique, lutte contre le crime, justice, pénitentiaire, etc.,

- Justice, face au crime et aux victimes,

- Immigration, clandestins en France, etc.,

- Immigration, prestations sociales, logements sociaux, etc.

- Police et criminalité,

- Prisons et pénitentiaire,

- Menace terroriste,

____________________

- (29/03/2023) - 2/3 des Français trouvent les médias « pas assez impar­tiaux »

- (3/02/2023) - France : 30% des 18-24 ans se disent en insécurité sur leurs lieux de vie

- (12/01/2023) - Près de 90% des Français trouvent la justice trop laxiste avec les multirécidivistes

- (15/01/2023) - Près de 50% des Français ne se sentent pas en sécurité dans les transports en commun

- (1/12/2022) - Insécurité : 68% des Français esti­ment que la situa­tion s'est dégradée ces der­nières années

- (30/11/2022) - 71 % des Français pour supprimer les aides sociales aux fa­milles de délinquants

- (24/11/2022) - Immigration : les Français veulent plus de fer­meté

- (17/11/2022) - 39% des Français pensent que les mi­grants sont "une menace" pour la France

- (15/11/2022) - 67% des Français veulent une poli­tique migra­toire plus sévère

- (5/11/22) - 80 % des Français jugent la justice ineffi­cace

- (5/11/2022) - Plus de 60% des Français jugent que les services pu­blics fonc­tionnent mal

- (26 oct. 2022) - Expulsion de clandestins : près de 80% des Fran­çais trouvent le gouverne­ment inefficace

- (29/09/2022) - 57% des Français ju­gent que le gou­vernement néglige leur sécurité

- (7/09/2022) - 71 % des Français pour la levée automa­tique de l’ex­cuse de minorité dans les affaires criminelles

- (27/07/2022) - 71 % des Français favorables à une forte réduc­tion du flux d’immi­gration

- (21/07/2022) - 86% des Fran­çais pour construire de nou­velles prisons

- (13/07/2022) - 72% des Français veulent que les étrangers condamnés en France soient em­prisonnés dans leurs pays

- (23/06/2022) - 65 % des Français estiment qu’il y a trop d'immi­grés en France

- (3/06/2022) - Stade de France : 61 % des Français pour donner la natio­nalité des interpellés

- (28 mars 2022) 55 % des Français pour la création d’un “ministère de la re-migration”

- (17/02/2022) - Sécurité : les Français ju­gent négative­ment le bi­lan d'Emma­nuel Macron

- (8/02/2022) - 74% des Français insatisfaits de l'action de Macron contre la délinquance

- (6/02/22) - Plus de 2/3 des femmes pour inter­dire les prestations so­ciales aux étrangers

- (25 janvier 2022) - Chômage, insécurité, immigra­tion : ce qui soucie les Fran­çais avant la présidentielle

- (24 janv. 2022) Sécurité : 69% des Français jugent négativement le bilan de Ma­cron

- (22 janvier 2022) - La sécurité, point noir du bilan d'Emmanuel Macron

- (15/01/2022) - 68% des Français se sentent en insécu­rité

- (12/11/2021) - À 82%, les Français jugent qu'une peine de prison automatique doit punir les agressions de policiers

- (14/10/2021) - 90% des Français pensent que la justice doit être plus sévère face aux délinquants

- (7/10/2021) - 41% des Fran­çais favorables à une immigration zéro

- (21/10/2021) - Présidentielle : 81% des catholiques jugent la sécurité priori­taire

- (21/10/2021) - Île-de-France : des Franciliens moins concernés par l’insécurité

- (29/09/2021) - 68% des Français trouvent la Justice trop laxiste

- (17/09/2021) - 88% des Français pour expul­ser les con­damnés étrangers à la fin de leur peine en France

- (26/07/2021) - Cinq ans après l'assassinat du père Hamel, les Français relativi­sent la menace terroriste

- (6/07/2021) - Cam­briolages et logements squattés : les Français tou­jours plus inquiets d'abandonner leur domi­cile lors des vacances

- (5/07/2021) - 69 % des Français craignent de laisser leur lo­gement lors des vacances

- (29 juin 2021) - 55% des Français se méfient des médias

- (17/06/2021) - 62% des Français pour un référendum limi­tant l’immigration

- (3/06/2021) - 66% des Français veu­lent que les étrangers con­damnés en France soient empri­son­nés dans leur pays

- (27/05/2021) - Policiers et juges défendent bien la Ré­publique, les mi­nistres de l'Intérieur et de la Jus­tice, moins appréciés.

- (22/05/2021) - La sécurité, thème majeur de la campagne des régio­nales

- (18/05/2021) - Les Français critiques sur l'immigration et la di­versité

- (12/05/2021) - Présidentielle : pour plus d'un Français sur trois, la sécu­rité sera prioritaire

- (24/04/2021) - 2022 : l'insécurité importera pour 86% des Français, dans leur vote

- (14/03/2021) - Trust Barometer : Les Fran­çais plus scep­tiques que ja­mais - Actu17

- (13/03/21) - Confiance en la police : baisse en 2021 chez les 18-24 ans, pas chez les Français dans l'en­semble

- (5/02/2021) - Sécurité : la grande défiance des Français

- (5/02/2021) - La crise de confiance des Français envers le gou­ver­nement pour assurer leur sécurité s’accentue.

_______________________

*** Extrait d'une étude complète à paraître dans Sécurité Globale, revue dirigée par l'auteur. L'étude contient toutes les sources, données et références de chaque point cité ci-dessus.