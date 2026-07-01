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1 juillet 2026

5,4,3, 2… quand des volcans que les scientifiques pensent éteints depuis des milliers d’année se réveillent sans prévenir

Une étude récente sur le volcan grec de Methana révèle qu'il est resté silencieux pendant près de 110 000 ans avant de redevenir actif. Cette découverte pousse un nombre croissant de volcanologues à remettre en cause la définition actuelle d'un volcan « éteint », traditionnellement fondée sur l'absence d'éruption depuis environ 10 000 ans.

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MOTS-CLES

volcan , progrès , planète , massif central

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacques-Marie Bardintzeff -
Volcanologue

Jacques-Marie Bardintzeff est volcanologue, professeur émérite à l’université Paris-Saclay. Il anime le blog « Volcanmania » : http://blogs.futura-sciences.com/bardintzeff/ Son dernier livre paru : « Volcanologue », éditions L’Harmattan, 2025.

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