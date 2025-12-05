POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Portugal (image d'illustration)

Portugal (image d'illustration)

© ©Reuters

ET PENDANT CE TEMPS-LA

5 décembre 2025

4ème budget excédentaire d’affilé au Portugal : les secrets de la stratégie de Lisbonne (spoiler : ça dépasse de loin les finances publiques)

Alors que la France s’enlise dans l’impasse budgétaire et les demi-réformes, l’exemple portugais revient comme un rappel cinglant.

Photo of Pierre Bentata
Pierre Bentata Go to Pierre Bentata page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Portugal , Budget excédentaire , croissance , recette , investissements

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Populaires

1Tempête à Bruxelles : ces affaires de fraudes massives qui ébranlent la crédibilité des institutions européennes
2Labellisation de l’information : petites révélations sur ce qui se cache vraiment derrière le Journalism Trust Initiative promu par Emmanuel Macron
3A quel âge devient-on vieux ? Pour les scientifiques, peut-être plus tard que ce que vous pourriez croire
4CS3D : la directive européenne qui étranglera plus encore la croissance européenne
5L'OCDE prédit un monde à deux vitesses pour la croissance 2026 : boom pour les émergents, ralenti pour l'Europe et les États-Unis
6Le forage pétrolier repart un peu partout en Europe sauf… en France
7Julien Théry, prof d’histoire médiévale, antisémite et coqueluche de la gauche radicale, suspendu par l’université de Lyon 2