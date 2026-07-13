THE WORLD IN MAPS
13 juillet 2026
40 % de la population grecque vit dans cette zone rouge
Concentrant près de 40 % de la population grecque sur une portion limitée du territoire, l’Attique illustre les déséquilibres démographiques qui façonnent aujourd’hui la Grèce. Autour d’Athènes, la pression urbaine, la crise du logement et les vulnérabilités environnementales s’intensifient, tandis que les régions rurales et insulaires continuent de perdre des habitants.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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