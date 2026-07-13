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40 % de la population grecque vit dans cette zone rouge
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THE WORLD IN MAPS

13 juillet 2026

40 % de la population grecque vit dans cette zone rouge

Concentrant près de 40 % de la population grecque sur une portion limitée du territoire, l’Attique illustre les déséquilibres démographiques qui façonnent aujourd’hui la Grèce. Autour d’Athènes, la pression urbaine, la crise du logement et les vulnérabilités environnementales s’intensifient, tandis que les régions rurales et insulaires continuent de perdre des habitants.

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Attique , Grèce , populations , monde , carte , baisse de la population , logements , Immobilier , migration , Athènes , concentration , Grecs

THEMATIQUES

Europe
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