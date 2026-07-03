250e anniversaire de l’Indépendance américaine : le rôle caché de l'Espagne et de la dette jamais payée

Marzena Kożyczkowska est une chercheuse, traductrice, enseignante et analyste du monde hispanophone. Elle est titulaire d'un diplôme en philologie hispanique de l'université Ateneum de Gdańsk (Pologne), d'un diplôme en langues et littératures modernes avec spécialisation en études hispaniques de l'université de Palerme (Italie), ainsi que d'un master en études hispaniques supérieures de l'université de La Rioja (Espagne).