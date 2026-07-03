ROLE PEU CONNU
3 juillet 2026
250e anniversaire de l’Indépendance américaine : le rôle caché de l'Espagne et de la dette jamais payée
Entretien avec l'auteur de Revolution, un ouvrage qui met en lumière un chapitre méconnu de l'histoire : la contribution décisive de l'Espagne à l'indépendance américaine.
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THEMATIQUESCulture
Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.
Marzena Kożyczkowska est une chercheuse, traductrice, enseignante et analyste du monde hispanophone. Elle est titulaire d'un diplôme en philologie hispanique de l'université Ateneum de Gdańsk (Pologne), d'un diplôme en langues et littératures modernes avec spécialisation en études hispaniques de l'université de Palerme (Italie), ainsi que d'un master en études hispaniques supérieures de l'université de La Rioja (Espagne).
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Álvaro Peñas est rédacteur pour europeanconservative.com. Il est également éditeur de deliberatio.eu et collaborateur de Disidentia, El American et d'autres médias européens. Analyste international spécialisé en Europe de l'Est pour la chaîne de télévision 7NN, il est aussi auteur chez SND Editores.
Marzena Kożyczkowska est une chercheuse, traductrice, enseignante et analyste du monde hispanophone. Elle est titulaire d'un diplôme en philologie hispanique de l'université Ateneum de Gdańsk (Pologne), d'un diplôme en langues et littératures modernes avec spécialisation en études hispaniques de l'université de Palerme (Italie), ainsi que d'un master en études hispaniques supérieures de l'université de La Rioja (Espagne).