Les reflets sur l'écran d'un smartphone des logos du DMA et des plateformes en ligne Google, Facebook, LinkedIn, Amazon, Apple Store et TikTok.
BRAS DE FER
6 janvier 2026
En 2026, l’UE durcit l’application de ses réglementations encadrant la Tech malgré les menaces de représailles brandies par Trump
À partir de 2026, Bruxelles affirme vouloir passer d’une régulation numérique théorique à une application ferme du DMA, du DSA et de l’AI Act. Mais derrière les enquêtes et les menaces d’amendes, la réalité est celle d’un rapport de force géopolitique asymétrique avec Washington.
Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.
