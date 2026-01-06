BRAS DE FER

6 janvier 2026

En 2026, l’UE durcit l’application de ses réglementations encadrant la Tech malgré les menaces de représailles brandies par Trump

À partir de 2026, Bruxelles affirme vouloir passer d’une régulation numérique théorique à une application ferme du DMA, du DSA et de l’AI Act. Mais derrière les enquêtes et les menaces d’amendes, la réalité est celle d’un rapport de force géopolitique asymétrique avec Washington.