REEL CRIMINEL
21 septembre 2026
2026, scènes (criminelles) de la vie métropolitaine : Toulouse, Marseille
Répétons-le : mois après mois, la sécurité publique échappe aux incapables censés incarner en France le pouvoir régalien, l'Intérieur et la Justice ; à l'étage au-dessus, le Premier ministre et le Président.
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THEMATIQUESTribunes
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.