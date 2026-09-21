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Un policier fait un geste lors d'une vaste opération antidrogue dans la cité « La Cité des Oliviers A », dans le quartier de Sainte-Marthe, au nord de Marseille, le 9 décembre 2025.
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REEL CRIMINEL

21 septembre 2026

2026, scènes (criminelles) de la vie métropolitaine : Toulouse, Marseille

Répétons-le : mois après mois, la sécurité publique échappe aux incapables censés incarner en France le pouvoir régalien, l'Intérieur et la Justice ; à l'étage au-dessus, le Premier ministre et le Président.

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MOTS-CLES

Criminalité , Marseille , Toulouse , Sécurité , crimes , trafic de drogue , stupéfiants

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 