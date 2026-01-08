POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une personne en télétravail. (Image d'illustration)

©

Une personne en télétravail. (Image d'illustration)

ATLANTICO-BUSINESS

8 janvier 2026

2026, l’année de toutes les fractures sur le marché de l’emploi, mais pas de chômage massif

Le rapport 2026 du site d’emploi Indeed, numéro un mondial du recrutement en ligne, vient de dévoiler ses perspectives sur le marché de l’emploi. Il identifie cinq fractures majeures qu’il faudra réduire sans explosion d’un chômage de masse.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

marché de l'emploi , chômage , 2026 , business , la France , Recrutements , Economie , Indeed , employeurs

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire
2Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
3Taux de mélanine et démocratie : quand l’insoumise Danièle Obono bat les blancs en neige
4L’opération Maduro, une gifle cinglante pour le système de défense chinois dans lequel le Venezuela avait lourdement investi
5Des centaines de milliers d’Allemands plongés dans le noir et le froid par l’ultra-gauche… dans une curieuse indifférence générale
6Au sein de l'Agence suédoise des migrations : la majorité du personnel est d'origine non suédoise
7Le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale : la démagogie et le populisme reviennent en force