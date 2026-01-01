©
Donald Trump arrive à Rocky Mount, en Caroline du Nord, pour prendre la parole lors d'un rassemblement politique le 19 décembre 2025.
PROSPECTIVES 2026
1 janvier 2026
2026, année Trump
2026 s’annonce comme l’année de tous les dangers - et de toutes les ambitions - pour Donald Trump. Conscient que le temps lui est compté avant les élections de mi-mandat, le président américain entend marquer l’ordre international de son empreinte. Donald Trump est engagé dans une véritable course contre la montre.
A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Bret enseigne à Sciences Po Paris.
