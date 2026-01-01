PROSPECTIVES 2026

1 janvier 2026

2026, année Trump

2026 s’annonce comme l’année de tous les dangers - et de toutes les ambitions - pour Donald Trump. Conscient que le temps lui est compté avant les élections de mi-mandat, le président américain entend marquer l’ordre international de son empreinte. Donald Trump est engagé dans une véritable course contre la montre.