PROSPECTIVES 2026

1 janvier 2026

2026, année Trump

2026 s’annonce comme l’année de tous les dangers - et de toutes les ambitions - pour Donald Trump. Conscient que le temps lui est compté avant les élections de mi-mandat, le président américain entend marquer l’ordre international de son empreinte. Donald Trump est engagé dans une véritable course contre la montre.

Photo of Cyrille Bret
Cyrille Bret Go to Cyrille Bret page

A PROPOS DES AUTEURS
Cyrille Bret image
Cyrille Bret

Cyrille Bret enseigne à Sciences Po Paris.

