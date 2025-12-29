POLITIQUE
Le retour bruyant de Donald Trump a sidéré l’opinion mondiale et les représentants des États, peu habitués à voir le président des Etats-Unis, dès janvier 2025, manier la menace et le chantage vis-à-vis de ses alliés comme le Canada et le Danemark, en les considérant comme de simples territoires à annexer.

BILAN 2025

29 décembre 2025

2025 où l’année du grand retour de la force au détriment du droit

2025 a commencé avec le début du second mandat de Donald Trump et s’achève sur le constat que, sous son égide, le rapport de force a, en toutes choses, remplacé le dialogue.

Jean-Pierre Corniou Go to Jean-Pierre Corniou page

Donald Trump , Etats-Unis , forcé , droit international , multilatéralisme

Tribunes
Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

