ATLANTI-CULTURE
12 juin 2026
"1976-2016 Chronique d'un déni climatique… et d'un basculement du monde" de Louis Géli : un témoignage pour éclairer le combat entre sciences, croyances et désinformations sur le réchauffement climatique
Le livre "1976-2016 Chronique d'un déni climatique …et d'un basculement du monde" de Louis Géli est à retrouver chez Sérendip éditions.
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).