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Le livre "1976-2016 Chronique d'un déni climatique …et d'un basculement du monde" de Louis Géli est à retrouver chez Sérendip éditions.
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ATLANTI-CULTURE

12 juin 2026

"1976-2016 Chronique d'un déni climatique… et d'un basculement du monde" de Louis Géli : un témoignage pour éclairer le combat entre sciences, croyances et désinformations sur le réchauffement climatique

Le livre "1976-2016 Chronique d'un déni climatique …et d'un basculement du monde" de Louis Géli est à retrouver chez Sérendip éditions.

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1976-2016 Chronique d'un déni climatique …et d'un basculement du monde , Louis Géli , réchauffement climatique , monde , températures , planète , défi climatique

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 